Букмекерская индустрия вложила более $72 млн в промежуточные выборы в США

Индустрия спортивных ставок стала третьим по величине корпоративным спонсором промежуточных выборов в США после криптовалютной и технологической отраслей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News .

Букмекерские конторы, принимающие онлайн-ставки на спорт –DraftKings, FanDuel, Fanatics и британская bet365 — вложили свои деньги в «Win for America», так называемый суперкомитет политических действий, который направил свои средства в два аффилированных комитета политических действий, ориентированных на выборы в штатах от Демократической и Республиканской партий: American Future и American Conservative Fund соответственно.

Политические комитеты в США (Super PAC) могут принимать неограниченные пожертвования от корпораций и частных лиц, и тратить неограниченные суммы на поддержку конкретных кандидатов.

Расходы индустрии на промежуточные выборы в США превысили $72 млн для избрания кандидатов, которые будут благосклонно относиться к их проблемам. Согласно федеральным данным о выборах, в первом квартале индустрия внесла в фонд «Win for America» $43 млн, а во втором — еще $29 млн. Компания DraftKings пожертвовала фонду «Win for America» не менее $34 млн, FanDuel — не менее $27 млн, bet365 и Fanatics — по $5,5 млн в течение этого двухлетнего избирательного цикла.

Директор по исследованиям некоммерческой исследовательской группы Рик Клейпул сравнил «Win for America» с секторами искусственного интеллекта и криптовалют, которые на данный момент потратили на промежуточные выборы в США более $100 млн каждый.

«Win for America» потратила более $12 млн на выборы в штате Джорджия, где законодательное собрание штата рассматривает законопроекты о легализации азартных игр. Деньги были вложены в 34 законодательные кампании перед праймериз (прямым тайным голосованием на уровне штата). Как сообщила в мае газета Atlanta Journal-Constitution, все кандидаты, кроме двух, одержали победу.

Также «Win for America» вкладывает значительные средства в выборы в Пенсильвании, где предпринимались попытки повысить налоги для индустрии онлайн-ставок на спорт, чтобы увеличить государственную помощь общественному транспорту, как показывают данные о выборах.

В 2018 году Верховный суд вынес историческое решение, отменив федеральный закон, запрещавший большинству штатов легализовывать ставки на спорт. С тех пор 39 штатов и округ Колумбия легализовали ставки на спорт в той или иной форме, в том числе 33 штата, где разрешены онлайн-ставки на спорт, по данным Американской ассоциации азартных игр.

В 2021 году компании DraftKings, FanDuel, Fanatics и BetMGM создали Альянс спортивных ставок — ассоциацию, призванную лоббировать в Конгрессе и законодательных органах штатов сохранение легальности онлайн-игр на всей территории США.

Ранее сообщалось, что в США полным ходом идет борьба республиканцев и демократов за контроль над Конгрессом, выборы в который запланированы на 3 ноября текущего года.