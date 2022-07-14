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Бухтарма станет конкурентом любому курорту в Казахстане – аким ВКО
14 Июля 2022 15:19

Бухтарма станет конкурентом любому курорту в Казахстане – аким ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о планах по развитию побережья Бухтарминского водохранилища в качестве курорта для туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы меняем свой крен с развития озера Алаколь, куда мы вложили 17 млрд тенге, на развитие Бухтарминского побережья. Я заверяю, нам нужно три года и побережье будет конкурентом любому другому курортному месту нашей страны. Возможно, мы превзойдем их. Только наша область обладает природными ресурсами пантолечения. Это будет одним из направлений, которое мы сегодня начали и будем дальше продолжать», - сообщил аким в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Бухтарминское водохранилище расположено в пределах реки Иртыш в 120 км от города Усть-Каменогорск. Основано оно в 1960 году. На берегах водоема расположены несколько десятков баз отдыха разной степени комфорта и с разным уровнем цен.

Он добавил, что важным пунктом для развития туризма на побережье является завершение строительства участка дороги в обход Осиновского перевала. На сегодня завершены работы по строительству 18 км дороги из 32 км. По прогнозам акима, объект завершат в следующем году.

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Автор:
Корреспондент

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