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    01:20, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Бухгалтера наказали за подарок сотруднику госаудита в Мангистауской области

    конверт с деньгами
    Фото: МИА "Казинформ"

     Мангистауский бухгалтер передал деньги в качестве подарка сотруднику государственного аудита. Об этом на брифинге в службе общественных коммуникаций сообщил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Шамурайт Шаменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - Бухгалтер квазигоссектора передал деньги в размере 50 000 тенге сотруднику отдела внутреннего государственного аудита, пришедшему на проверку. Аудитор об этой ситуации незамедлительно сообщил руководителю и обратился в Антикоррупционную службу, - отметил руководитель департамента.

    В результате на бухгалтера был составлен административный протокол за нарушение статьи 676 Кодекса об административных правонарушениях - предоставление физическим лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, незаконного материального вознаграждения на сумму 200 МРП – 690 тысяч тенге. Бухгалтер оштрафован.

    Антикоррупционная служба также предупреждает, что государственный служащий не вправе принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия.

    Теги:
    Мангистауская область Борьба с коррупцией
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