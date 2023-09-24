Бухгалтера наказали за подарок сотруднику госаудита в Мангистауской области

Мангистауский бухгалтер передал деньги в качестве подарка сотруднику государственного аудита. Об этом на брифинге в службе общественных коммуникаций сообщил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Шамурайт Шаменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Бухгалтер квазигоссектора передал деньги в размере 50 000 тенге сотруднику отдела внутреннего государственного аудита, пришедшему на проверку. Аудитор об этой ситуации незамедлительно сообщил руководителю и обратился в Антикоррупционную службу, - отметил руководитель департамента.

В результате на бухгалтера был составлен административный протокол за нарушение статьи 676 Кодекса об административных правонарушениях - предоставление физическим лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, незаконного материального вознаграждения на сумму 200 МРП – 690 тысяч тенге. Бухгалтер оштрафован.

Антикоррупционная служба также предупреждает, что государственный служащий не вправе принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия.