Бухгалтера обвиняют в хищении 9,7 млн тенге в Костанайской области

Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, по данным следствия, методист-бухгалтер ГУ «Аппарат акима Новотроицкого сельского округа» с августа 2021 года по март 2025 года, используя свое служебное положение, незаконно начислила себе на карточный счет 9,7 млн тенге, образовавшихся в результате экономии и распорядилась ими по своему усмотрению.

Действия обвиняемой квалифицированы по ст.189 ч.3 п.1) Уголовного кодекса (хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карабалыкский районный суд.