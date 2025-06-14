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    12:45, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Бухгалтера обвиняют в хищении 9,7 млн тенге в Костанайской области

    Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств, передает агентство Kazinform.  

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, по данным следствия, методист-бухгалтер ГУ «Аппарат акима Новотроицкого сельского округа» с августа 2021 года по март 2025 года, используя свое служебное положение, незаконно начислила себе на карточный счет 9,7 млн тенге, образовавшихся в результате экономии и распорядилась ими по своему усмотрению.

    Действия обвиняемой квалифицированы по ст.189 ч.3 п.1) Уголовного кодекса (хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере).

    Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карабалыкский районный суд.

     

    Теги:
    Хищение Закон и право Костанайская область Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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