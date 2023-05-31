Бухгалтера-кассира многопрофильной больницы осудили за растрату 32 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женщина похитила и растратила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

31 мая межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении бухгалтера-кассира ГКП на праве ХВ «Городской многопрофильной больницы №2» акимата Астаны гражданке А. в присвоении и растрате с использованием служебного положения денежных средств предприятия в сумме более 32 млн тенге (статья 189 часть 4 пункт 2 УК).

Преступление не относится к коррупционным.

Согласно материалам дела, А. с использованием служебного положения, в период с 1 января 2021 года по 29 ноября 2022 года, путем присвоения и растраты похитила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге.

«Вина подсудимой А. доказана признательными показаниями подсудимой, представителя потерпевшего, аудиторским отчетом, приходно-кассовыми ордерами. Суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние, полное и добровольное возмещение ущерба, юный возраст подсудимой (27 лет), привлечение к уголовной ответственности впервые. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Санкцией статьи 189 части 4 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Приговором суда А. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 189 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет», - сообщили в пресс-службе суда.

Наказание в соответствии со статьей 63 УК назначено условно, с установлением в отношении осужденной на весь срок пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.