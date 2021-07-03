Бухгалтера Центра занятости населения осудили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области направлено в суд уголовное дело в отношении бухгалтера Центра занятости населения района Аққулы Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Следствием установлено, что бухгалтер Центра, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц по предварительному сговору, осуществил хищение с расчетного счета Центра.

Мошенническая схема заключалась в подписании электронным ключом необоснованных счетов к оплате и перечислении на карт-счета физических лиц. Средства предназначались на найм жилья и оплату коммунальных услуг для участников Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

Бухгалтер приговорен к 4,5 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и ведением бухгалтерского учета сроком на 5 лет.