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    21:30, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Бухгалтера Центра занятости населения осудили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области направлено в суд уголовное дело в отношении бухгалтера Центра занятости населения района Аққулы Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Следствием установлено, что бухгалтер Центра, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц по предварительному сговору, осуществил хищение с расчетного счета Центра.

    Мошенническая схема заключалась в подписании электронным ключом необоснованных счетов к оплате и перечислении на карт-счета физических лиц. Средства предназначались на найм жилья и оплату коммунальных услуг для участников Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

    Бухгалтер приговорен к 4,5 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и ведением бухгалтерского учета сроком на 5 лет.


    Теги:
    Борьба с преступностью Суды Павлодарская область
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