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    10:13, 16 Май 2024 | GMT +6

    Бухгалтер школы в области Абай похитила 2,8 млн тенге

    деньги, хищение, карточки
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Прокуратурой области Абай выявлен факт хищения 2,8 млн тенге бухгалтером одной из школ Бородулихинского района.

    Бухгалтер, используя электронную цифровую подпись директора школы, перечисляла деньги на свой личный счет.

    — По факту районной прокуратурой начато досудебное расследование по п. 3 ч.2 ст. 189 УК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения» с передачей материалов уголовного дела в службу экономических расследований, — сообщили в прокуратуре.

    Бывший бухгалтер привлечена к установленной законом ответственности.

     

    Теги:
    Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Образование Абайская область Прокуратура школа
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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