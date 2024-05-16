10:13, 16 Май 2024 | GMT +6
Бухгалтер школы в области Абай похитила 2,8 млн тенге
Прокуратурой области Абай выявлен факт хищения 2,8 млн тенге бухгалтером одной из школ Бородулихинского района.
Бухгалтер, используя электронную цифровую подпись директора школы, перечисляла деньги на свой личный счет.
— По факту районной прокуратурой начато досудебное расследование по п. 3 ч.2 ст. 189 УК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения» с передачей материалов уголовного дела в службу экономических расследований, — сообщили в прокуратуре.
Бывший бухгалтер привлечена к установленной законом ответственности.