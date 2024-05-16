Бухгалтер школы в области Абай похитила 2,8 млн тенге

Бухгалтер, используя электронную цифровую подпись директора школы, перечисляла деньги на свой личный счет.

— По факту районной прокуратурой начато досудебное расследование по п. 3 ч.2 ст. 189 УК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения» с передачей материалов уголовного дела в службу экономических расследований, — сообщили в прокуратуре.