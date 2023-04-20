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Бухгалтер сельского акимата в Костанайской области присваивала бюджетные деньги

Автор:  
Жанна Мусабаева
20 Апреля 2023, 19:00
Бухгалтер сельского акимата в Костанайской области присваивала бюджетные деньги

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В одном из сельских округов Узункольского района Костанайской области бухгалтер акимата присвоила более 2 млн тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате анализа деятельности аппарата акима Ершовского сельского округа выявлены факты присвоения бюджетных средств в размере 2 177 569 тенге методистом-бухгалтером акимата Гимельрайх К.В., которая приговором Узункольского районного суда от 14 марта 2023 года осуждена по п.3 ч.2 ст.189 УК РК к 2 годам ограничения свободы и лишению права занимать должности на государственной службе», - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратурой в этом же районе выявлен факт оказания предпочтения акимом Кировского сельского округа своему родственнику. Как оказалось, последний работу не исполнял, а вот табеля учета заполнялись и утверждались. В итоге аким округа привлечен к дисциплинарной ответственности.

«По акту надзора также отменены конкурсы о приобретении услуг по организации питания воспитанников и обучающихся в объектах образования на сумму свыше 11 млн тенге, утверждена новая документация с включением 27 воспитанников мини-центров. В итоге 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, защищены права 27 несовершеннолетних лиц», - пояснили в прокуратуре.


Костанайская область   Коррупция   Акимат  
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