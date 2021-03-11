РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 11 Март 2021 | GMT +6

    Бухгалтер подозревается в растрате 105 млн тенге в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОГАН. КАЗИНФОРМ -Бухгалтер подозревается в растрате 105 млн тенге в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Панфиловского РОП обратился 60-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что его бухгалтер допустила растрату на общую сумму 105 миллионов тенге.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.189 ч. 4 п. 2 УК РК. Приступив к проверке, сыщики обратили внимание на 26-летнюю жительницу города Жаркента, которая устроилась на работу в ИП в июне 2019 года. С этого времени, со слов хозяина, предприятие стало нерентабельным, постоянно несло убытки. Решив проверить правильность учетов, провел инвентаризацию, по результатам которой определил растрату на 105 миллионов тенге.

    «Женщина, признав растрату в некоторой части, от остальной суммы отказалась, ссылаясь на утрату учетной книги. Следствие предстоит провести независимую аудиторскую проверку, восстановить учет, назначить судебно-экономическую экспертизу, исследовать все доказательства. На период досудебного расследования, в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – прокомментировал следователь Панфиловского РОП Мади Ботамбаев.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!