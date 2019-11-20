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Бухгалтер незаконно начислил 2,5 млн тенге себе и коллегам в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Материалы дела сотрудники департамента внутреннего госаудита по Павлодарской области передали в департамент Нацбюро по противодействию коррупции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками регионального департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области при проведении аудита финансовой отчётности в КГУ «Централизованная библиотечная система Железинского района» были установлены случаи хищения бюджетных, - сообщила корреспонденту руководитель отдела аудита финансовой отчётности Анар Муратова.
По её данным, аудиторы выявили, что в 2018 году бухгалтер библиотечной системы необоснованно перечислял деньги себе, директору и работникам учреждения в общей сложности на 2,5 миллиона тенге.
«Кроме того, аудиторами установлены факты перечисления бюджетных средств лицу, не работавшему в указанном учреждении и являющейся бывшей супругой бухгалтера, - отметила представитель департамента. - По итогам проверки материалы аудита переданы в департамент Национального бюро по противодействию коррупции».
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