Бухгалтер незаконно начислил 2,5 млн тенге себе и коллегам в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Материалы дела сотрудники департамента внутреннего госаудита по Павлодарской области передали в департамент Нацбюро по противодействию коррупции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками регионального департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области при проведении аудита финансовой отчётности в КГУ «Централизованная библиотечная система Железинского района» были установлены случаи хищения бюджетных, - сообщила корреспонденту руководитель отдела аудита финансовой отчётности Анар Муратова.

По её данным, аудиторы выявили, что в 2018 году бухгалтер библиотечной системы необоснованно перечислял деньги себе, директору и работникам учреждения в общей сложности на 2,5 миллиона тенге.

«Кроме того, аудиторами установлены факты перечисления бюджетных средств лицу, не работавшему в указанном учреждении и являющейся бывшей супругой бухгалтера, - отметила представитель департамента. - По итогам проверки материалы аудита переданы в департамент Национального бюро по противодействию коррупции».