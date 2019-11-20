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Бухгалтер незаконно начислил 2,5 млн тенге себе и коллегам в Павлодарской области

20 Ноября 2019 01:39
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Бухгалтер незаконно начислил 2,5 млн тенге себе и коллегам в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Материалы дела сотрудники департамента внутреннего госаудита по Павлодарской области передали в департамент Нацбюро по противодействию коррупции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками регионального департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области при проведении аудита финансовой отчётности в КГУ «Централизованная библиотечная система Железинского района» были установлены случаи хищения бюджетных, - сообщила корреспонденту руководитель отдела аудита финансовой отчётности Анар Муратова.

По её данным, аудиторы выявили, что в 2018 году бухгалтер библиотечной системы необоснованно перечислял деньги себе, директору и работникам учреждения в общей сложности на 2,5 миллиона тенге.

«Кроме того, аудиторами установлены факты перечисления бюджетных средств лицу, не работавшему в указанном учреждении и являющейся бывшей супругой бухгалтера, - отметила представитель департамента. - По итогам проверки материалы аудита переданы в департамент Национального бюро по противодействию коррупции».

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Ключевые слова: Павлодарская область, Коррупция,
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Автор:

Антон Гагарин

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