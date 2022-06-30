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Бухгалтер музыкальной школы в ЗКО присвоил 22 млн тенге
30 Июня 2022 08:31

Бухгалтер музыкальной школы в ЗКО присвоил 22 млн тенге

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Похищенные 22 млн тенге бухгалтер музыкальной школы в ЗКО потратил на ставки и развлечения. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований по ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

«Главный бухгалтер детской музыкальной школы Теректинского района Бердников, используя служебное положение, с 2018 года по 2020 год проводил безналичные платежи через интернет-банкинг с ЭЦП директора. Он необоснованно перечислял зарплату и другие выплаты на свои личные счета. Ущерб государству составил более 22 млн тенге. Похищенные деньги Бердников потратил на развлечения и ставки в букмекерских конторах», - говорится в сообщении.

Теректинский районный суд признал Бердникова виновным по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать определённые должности сроком на пять лет.




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