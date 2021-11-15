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Бухгалтер колледжа информационных технологий в Павлодаре осуждена за хищение 26 млн тенге

15 Ноября 2021 11:15
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Бухгалтер колледжа информационных технологий в Павлодаре осуждена за хищение 26 млн тенге

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств в КГП на ПХВ «Колледж информационных технологий» г.Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Главный бухгалтер колледжа Ю.Безпалая, используя свое служебное положение, организовала преступную схему в период с 2015 по 2020 годы по незаконному завладению бюджетными средствами.

Она привлекала лиц из числа знакомых и родственников для фиктивного трудоустройства в колледж, затем незаконно начисляла и получала за них заработную плату.

Ю.Безпалая осуждена к 7 годам лишения свободы, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет.

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#Павлодарская область   #Суды   #Минфин РК  
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