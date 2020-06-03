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Бухгалтер из Усть-Каменогорска «увела» от налогов 247 млн тенге

3 Июня 2020 17:35
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Бухгалтер из Усть-Каменогорска «увела» от налогов 247 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Жительница Усть-Каменогорска осуждена за то, что занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов и нанесла государству ущерб в размере почти 250 млн.тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

В ведомстве сообщили, что завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера, которая занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.

Следствием установлено, что она с 2017 по 2019 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей две коммерческие компании.
«Следует отметить, что созданные ею лжепредприятия не имели штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз, и с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а в налоговых отчетностях предприятия показывала недостоверные и искаженные данные», — пояснили в департаменте.
В результате ее незаконных действий государству был причинен ущерб на сумму 247 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
Приговором суда №2 г.Усть-Каменогорск она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Суды,
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Орал Ерланулы

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