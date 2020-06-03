Новости
Бухгалтер из Усть-Каменогорска «увела» от налогов 247 млн тенге
3 Июня 2020 17:35
Поделиться:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Жительница Усть-Каменогорска осуждена за то, что занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов и нанесла государству ущерб в размере почти 250 млн.тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
В ведомстве сообщили, что завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера, которая занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
Следствием установлено, что она с 2017 по 2019 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей две коммерческие компании.
«Следует отметить, что созданные ею лжепредприятия не имели штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз, и с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а в налоговых отчетностях предприятия показывала недостоверные и искаженные данные», — пояснили в департаменте.
В результате ее незаконных действий государству был причинен ущерб на сумму 247 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
Приговором суда №2 г.Усть-Каменогорск она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Суды,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Транснациональная группировка сбывала фальшивые евро в Казахстане
- Африканского львенка конфисковали у павлодарца
- Два человека пострадали при возгорании сухой травы в ВКО
- Сильный ветер сорвал кровлю зданий в ВКО
- Концертную площадку построят на побережье озера Алаколь
- Работник наркологической клиники занимался сбытом психотропных веществ в Усть-Каменогорске
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047