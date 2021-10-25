Бухгалтер фирмы растратила 22 млн тенге в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 38-летняя работница ранее уже была судима за мошенничество, но в этой компании имела хорошую репутацию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре в полицию обратилась предпринимательница с заявлением о том, что с мая по октябрь 2021 года бухгалтер незаконно присвоила денежные средства фирмы в размере 22 миллиона тенге», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка выяснили, что 38-летняя горожанка работала в этой компании уже несколько лет и зарекомендовала себя как надежный сотрудник, которому можно доверять. При этом она уже была ранее судима за мошенничество.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 189 части 4 УК республики Казахстан «Присвоение или растрата вверенного имущества». За присвоение или растрату вверенного чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность», - добавили в ДП.

С начала года павлодарские полицейские выявили 65 фактов растраты.