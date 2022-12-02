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Бухгалтер детсада похитила более 17 млн тенге в Экибастузе и вложила их в финпирамиду

2 Декабря 2022, 00:36
Бухгалтер детсада похитила более 17 млн тенге в Экибастузе и вложила их в финпирамиду

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бухгалтер учреждения сформировала фальшивый перечень сотрудников, которым перечисляли зарплаты, а деньги женщина присваивала себе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне текущего года в Экибастузе бухгалтер «Центра эстетического развития ясли-сад №15» Аскарова Д. А. сформировала заведомо ложный список работников для начисления заработной платы, а деньги в размере 17,4 млн тенге перевела на личный счет», - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Павлодарской области.

Похищенные деньги Аскарова Д. А. вложила в мошенническую программу «Дополнительный доход от Мухтара Джакишева», рекламу которой она увидела в социальной сети Instagram. Суть программы заключалась в том, что вложенные деньги направлялись якобы на развитие нефтегазового сектора с обещанием крупной прибыли.

«Экибастузский городской суд, учитывая возмещение ущерба и признание вины, назначил Аскаровой Д. А. наказание в виде 6 лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет», - резюмировали в департаменте.

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