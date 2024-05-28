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    11:00, 28 Май 2024 | GMT +6

    Бухгалтер акимата в ЗКО осуждена за хищение бюджетных средств

    прокуратура
    Коллаж прокуратуры ЗКО

    Прокуратурой Казталовского района Западно-Казахстанской области в акимате Коктерекского сельского округа выявлено хищение бюджетных средств в размере более 7 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

    В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платы бухгалтера акимата, которая на протяжении 3-х лет начисляла себе излишние суммы.

    По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование, впоследствии уголовное дело передано в Антикоррупционную службу.

    В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

    Приговором суда от 17.04.2024 года виновное лицо осуждено по ст.189 ч.3 Уголовного кодекса (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере) к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

    С учетом малолетнего ребенка у подсудимой, срок наказания отсрочен на 2 года, т.е. до исполнения 14-летнего возраста.

    Судебный акт вступил в законную силу.

    Теги:
    Хищение Закон и право Суды Прокуратура Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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