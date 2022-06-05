Бухара объявлена столицей первых молодежных инициатив тюркского мира

БУХАРА. УЗА-КАЗИНФОРМ - Город Бухара объявлен столицей первых молодежных инициатив тюркского мира. Решение принято в рамках 4-го Форума молодых лидеров Организации тюркских государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

На форуме выступили технический директор компании Baykar Makina Селчук Байрактар, министр молодежи и спорта Турецкой Республики Мехмет Мухаррем Касапогли, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Совузбек Надирбеков, председатель Совета Национальной молодежной организации Азер Алиев, заместитель председателя Центра поддержки гражданских инициатив Казахстана Жасулан Бисембиев, член Консультативного совета ректоров Венгрии Наги Денес Андрас.

В рамках форума обсуждаются работа, проводимая в Узбекистане в сфере молодежной политики, туристический потенциал страны, проведены консультативные встречи с руководителями государственных и негосударственных организаций, отвечающих за молодежную политику, стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

Стороны также обсудят создание площадки для регулярного обмена опытом между активными молодыми лидерами стран-членов Организации тюркских государств в сферах предпринимательства, культуры, искусства, спорта, медиа и науки.

Подписана Бухарская резолюция Форума молодых лидеров.