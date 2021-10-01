Будут собраны предложения для реализации гражданских инициатив на селе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 октября, на площадке Центра поддержки гражданских инициатив под председательством вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова состоялась дискуссионная площадка по обсуждению Послания Президента Республики Казахстан с представителями сельских НПО, передает МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Министерстве информации и общественного развития разрабатывается механизм поддержки гражданских инициатив на селе через упрощение системы грантового финансирования, по итогам которого сельские НПО получат хороший импульс для социальной активности на селе», - сообщил вице-министр.

Председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас рассказала о деятельности Центра в сфере поддержки сельских инициатив. Так, в 2020 году по линии Центра был реализован проект по поддержке сельских инициатив в 14 регионах, в рамках которого были определены 14 операторов в лице региональных НПО и предоставлены 140 мини-грантов по 500 тысяч тенге для реализации социальных идей и проектов для сельских НПО и инициативных групп.

«В текущем году реализуются 92 малых гранта на селе на сумму 44 миллиона тенге. Например, по проекту «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе, который реализует ОЮЛ «Ассоциация НПО Актюбинской области», разыграны 60 малых грантов по 500 тысяч тенге в 13 регионах нашей страны», - отметила Л. Диас.

Председатель ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» Айгуль Дюсенова отметила важность для сельских жителей и сельских НПО организации работы на местах, благодаря которой они смогли централизованно получать квалифицированную помощь и поддержку своих инициатив.

Представители сельских НПО и члены инициативных групп, участвующие в работе дискуссионной площадки, выразили уверенность в том, что новый разрабатываемый механизм поддержки гражданских инициатив на селе поможет развитию сельских НПО.

По итогам мероприятия принято решение о том, что Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив соберут предложения от представителей сельских НПО и инициативных групп по дальнейшему совершенствованию механизма поддержки гражданских инициатив на местах.