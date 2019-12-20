Будут работать и дальше - Бакытжан Сагинтаев о троллейбусах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел встречу в формате «свободного микрофона» с жителями Алмалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители района пожаловались на работу КСК и монополистов, а также внесли предложения по улучшению работы общественного транспорта, экологии и созданию комфортных условий для жизни в городе.

Алмалинский район считается историческим центром культурной и общественной жизни. В нем полностью решены вопросы обеспечения водой, теплом, канализацией и электричеством. Однако актуальными остаются вопросы урбанизации и комфортной среды.

«В районе предстоит построить еще 18 км тротуаров и провести реконструкцию 28 км с обустройством съездов для маломобильных групп населения. Будет проведено наружное освещение вдоль 26 участков, а также будет дополнено освещение в 49 дворовых территориях и на 68 улицах», - сообщили в акимате города.

С учетом новой сервисной модели работы полиции в местах массового скопления людей и на участках стихийной торговли в районе установлено 3 модульных поста полиции, в которые за помощью обратились 175 жителей.

В следующем году будут отремонтированы спортивные и игровые площадки в 221 дворе. Кроме того, в следующем году будет отремонтировано 192 двора, оставшиеся 52 — в 2021 году.

Для решения проблемы ветхого жилья частными инвесторами в текущем году в районе снесено 7 ветхих домов, улучшены жилищные условия 52 семей.

«В целом, для эффективного решения данного вопроса горожанам нужно быть активнее и единогласно принимать решение по предлагаемому инвестором варианту переселения», - отметили в акимате.

Вместе с тем для решения проблемы дефицита ученических мест в следующем году планируется строительство школы на 1000 мест в районе проспекта Райымбека и улицы Тлендиева. Также в следующем году будет разработана документация на строительство пристройки к школе-гимназии №144.

На встрече большая часть жалоб касалась неудовлетворительной работы КСК и поставщика услуг связи компании «Алматытелеком».

Также жители внесли предложения по улучшению экологии и озеленению, в частности, разбивке соснового парка, обратили внимание на недостаток урн на улицах, обеспечение безопасности в парках и возле увеселительных заведений.

Жителей города волнует работа общественного транспорта. Аким Алматы Б. Сагинтаев отметил, что дефицит автобусов будет постепенно восполняться за счет города и частных автопарков. Отвечая на вопрос о судьбе троллейбусов, аким города Б. Сагинтаев заявил, что о закрытии этого вида общественного транспорта речи не велось и не ведётся.

«Будет жить и работать дальше. Более того, обновим в следующем году контактные сети и инфраструктуру», — сказал Бакытжан Сагинтаев, отметив, что развитие общественного транспорта является одной из приоритетных задач.

Говоря о формате подобных открытых встреч, аким города подчеркнул, что поднимаемые вопросы помогают эффективнее решать городские проблемы. Б. Сагинтаев призвал горожан быть активнее и участвовать в улучшении города.