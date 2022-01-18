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Будут приняты все меры для сдерживания инфляции в области  энергетики - Болат Акчулаков

18 Января 2022 10:32
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Будут приняты все меры для сдерживания инфляции в области  энергетики - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством энергетики будут предприняты все меры по сдерживанию инфляции в области энергетики в установленных коридорах.Об этом заявил глава ведомства Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях исполнения поручения Главы государства по введению моратория на рост цен на коммунальные услуги необходимо обеспечить сохранение уровней предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций. В свою очередь, более 50% затрат у станций приходится на покупку топлива: газа, угля и услуг по их транспортировке, в том числе по железнодорожным путям. Для сохранения уровней предельных тарифов необходимо обеспечить сохранение цен на топливо и их транспортировку», - отметил министр энергетики на заседании Правительства.

По его словам, данные меры позволят обеспечить стабильное прохождение ремонтных кампаний для следующего осенне-зимнего периода.

Болат Акчулаков заверил, что министерством будут предприняты все меры по сдерживанию инфляции в области энергетики в установленных коридорах.



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#Энергетика   #Цены и тарифы  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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