Будут приняты все меры для сдерживания инфляции в области энергетики - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством энергетики будут предприняты все меры по сдерживанию инфляции в области энергетики в установленных коридорах.Об этом заявил глава ведомства Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исполнения поручения Главы государства по введению моратория на рост цен на коммунальные услуги необходимо обеспечить сохранение уровней предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций. В свою очередь, более 50% затрат у станций приходится на покупку топлива: газа, угля и услуг по их транспортировке, в том числе по железнодорожным путям. Для сохранения уровней предельных тарифов необходимо обеспечить сохранение цен на топливо и их транспортировку», - отметил министр энергетики на заседании Правительства.

По его словам, данные меры позволят обеспечить стабильное прохождение ремонтных кампаний для следующего осенне-зимнего периода.

Болат Акчулаков заверил, что министерством будут предприняты все меры по сдерживанию инфляции в области энергетики в установленных коридорах.



