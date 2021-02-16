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    10:17, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Будут приняты срочные меры по поддержке бизнеса - глава Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил, что в стране будут приниматься срочные меры по поддержке бизнеса, также продолжено обеспечение доступного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках обеспечения макроэкономической устойчивости необходимо принять меры по повышению эффективности государственных расходов и улучшению налогово-таможенного администрирования. Формирование нового инвестиционного цикла является базовым условием для восстановления и дальнейшего качественного развития экономики», - заявил Асет Иргалиев во время заседания Правительства.

    Министр отметил, что центральным и местным исполнительным органам, а также национальным холдингам необходимо скоординированно работать над привлечением внешних и внутренних инвестиций.

    «Малый и средний бизнес является основным источником создания рабочих мест и повышения доходов населения. В этой связи будут приняты срочные меры по поддержке бизнеса. Будет продолжено обеспечение доступного кредитования. В рамках решения системных вопросов будут приняты меры по дерегулированию, приватизации и развитию конкуренции», - отметил А. Иргалиев.

    По словам министра, последние тренды показали необходимость снижения базовой импортозависимости и реализации потенциала внутреннего спроса для обеспечения устойчивости экономики.

    «В рамках проводимой контрциклической макроэкономической политики необходимо активное развитие качественной инфраструктуры. Это позволит создать дополнительные рабочие места, стимулировать деловую активность, а также создать задел для повышения потенциального роста экономики», - сказал глава ведомства.





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