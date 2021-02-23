Будут приняты меры по формированию новой структуры экономики – Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет реализовываться контрциклическая макроэкономическая политика. Об этом заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство при реализации цели по обеспечению устойчивого и сбалансированного роста экономики будет ориентировано на следующие приоритетные направления работы. В первую очередь, будет реализовываться контрциклическая макроэкономическая политика для стимулирования деловой активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, стабильностью финансовой системы и ростом экономики», - сказал Асет Иргалиев.

Министр национальной экономики добавил, что будет сформирован принципиально новый институциональный каркас, который создаст условия для качественного и устойчивого развития экономики в условиях новой экономической реальности.

«Будут приняты меры по формированию новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости», - добавил Асет Иргалиев.

Диверсификация экономики, по его словам, будет проводиться через раскрытие потенциала агропромышленного комплекса, индустриализацию с учётом перехода на косвенные инструменты поддержки бизнеса для стимулирования развития эффективных предприятий, а также через проведение качественной цифровизации.

Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках таргетированного привлечения инвестиций будет осуществляться прямая работа с держателями капиталов на каждом этапе цепочки добавленной стоимости.

«Будет обеспечено проведение проактивной внешнеторговой политики, направленной на поддержание сбалансированности платежного баланса», - заключил Асет Иргалиев.