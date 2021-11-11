Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как проходит отбор кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова.

- Анар Нуралиевна, с 1 сентября т.г. в стране реализуется отбор в Президентский молодежный кадровый резерв 2.0. На каком этапе отбора в настоящий момент находятся кандидаты?

- Да, действительно, в настоящее время по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Агентством осуществляется второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Как отметил Президент нашей страны «нам нужна команда молодых управленцев новой формации в разных сферах, способных показать результаты и принимать эффективные решения».

Кандидаты уже прошли некоторые этапы отбора, такие как тестирование способностей, верификация тестирования, решение ситуационных задач. С 25 октября по 15 ноября т.г. проходит первый блок этапа «оценка компетенций» - ассессмент-центр. Он проходил в офлайн-формате на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Данный этап направлен на выявление и оценку у кандидатов компетенций, таких как стратегическое мышление, проактивность, управление сложившейся ситуацией, командное лидерство и убедительность.

Ассессмент-центр включает в себя групповые и индивидуальные задания, в процессе которых за поведением кандидатов наблюдают сертифицированные эксперты.

В каждом из названных заданий кандидаты предлагали решение актуальной региональной проблемы на основе анализа содержащихся в специальном буклете информационных материалов за определенное время.

Хочу обратить внимание на то, что в отличие от предыдущего отбора в Резерв, задания для кандидатов каждый день даются с разными вводными данными. На наш взгляд, это обеспечит максимальную защиту конфиденциальной информации по заданиям от попыток ее передачи третьим лицам, тем самым повысит объективность результатов.

Как я ранее отметила, команда экспертов состоит из высококвалифицированных кадров, имеющих опыт оценки кандидатов Президентского молодежного кадрового резерва 2019 года.

Итоги данного этапа будут подведены 16 ноября т.г. после составления индивидуальных отчетов. По итогам к следующему этапу – интервью по компетенциям будут допущены не более 125 претендентов, набравших наивысшие результаты.

- Президентский молодежный кадровый резерв – это в своем роде социальный лифт для талантливой молодежи. Насколько государственная служба и сам проект интересен для молодых людей?

- Да, очень важный вопрос. Хочу отметить, цель данного резерва - выявление и привлечение на государственную службу молодых талантов, руководствующихся общественными интересами.

Очень радует, что многие молодые люди на сегодняшний день предпочитают служить интересам общества, выбирая государственную службу. К примеру, в 2020 году более пяти тысяч молодых людей до 29 лет поступили на государственную службу через конкурсный отбор.

Здесь хотела бы отметить, что проект Президентский молодежный кадровый резерв для тех, кто готов и способен внести вклад в дальнейшее развитие нашей страны.

Глава государства буквально на прошлой неделе, в городе Экибастузе, когда встречался с представителями Президентского резерва 2019 года отметил, что «молодежный кадровый резерв – это резерв государства». Здесь же Касым-Жомарт Кемелевич конкретно указал, что значение участия в резерве не в том, чтобы стать большим начальником, а в том, чтобы трудиться на благо страны. Он выразил уверенность, что резервисты примут активное участие в решении проблем стоящих перед государством. Я думаю, Президент четко дал ориентир будущим нашим резервистам, в каком направлении необходимо работать и что от них ждут.

- Анар Нуралиевна, общественность волнует вопрос, каким образом Агентство обеспечивает открытость и прозрачность данного проекта?

- Обеспечение открытости и прозрачности отбора в Резерв, одна из главных задач стоящих перед Агентством. Перед началом сдачи тестов все кандидаты подписывали пользовательское соглашение, где было указано, что претенденты должны сдавать тесты самостоятельно без внешнего вмешательства.

Изначально в ходе онлайн-регистрации кандидатам были присвоены индивидуальные номера, которые используются для обезличивания персональных данных на этапах оценки.

Во время этапов отбора «тестирование числовых и вербальных способностей», а также «верификация тестирования», которые проходили в онлайн-формате работала система прокторинга.

Указанная система фиксировала нарушения со стороны претендентов и уведомляла сотрудников, обеспечивающих наблюдение и контроль за процессом тестирования. Кроме того, в ходе анализа видео кандидатов выявлены различного рода нарушения, которые влекли за собой исключение претендентов из дальнейших процедур отбора в резерв. Всего было исключено порядка 46 кандидатов, которые пользовались помощью третьих лиц, выключали камеры, использовали смартфоны.

В целом на каждом этапе отбора используются всевозможные методы обеспечения прозрачности, такие как: автоматизация процессов, равные условия прохождения всех этапов отбора.

Кроме того, на всех этапах постоянно ведется аудио-видео фиксация, которая хранится в течение всего периода нахождения кандидата в кадровом резерве, что позволяет исключить риски по необъективному принятию решения по каждому претенденту.

- Следующий этап данного проекта - интервью по компетенциям. Расскажите подробнее о том, как он будет проходить?

- Этап интервью по компетенциям будет проходить в онлайн-режиме с 20 по 25 ноября т.г.

Хотела бы остановиться на некоторых особенностях этапа. Так, интервью по компетенциям направлено на выявление уровня компетенции кандидата.

Интервью оценивает также реальный опыт кандидата и позволяет наиболее точно предсказать, как кандидат будет действовать в реальных условиях.

Следует обратить внимание, что команда профессиональных независимых интервьюеров будет оценивать не только уровень развития компетенции кандидата, но и, что очень важно, мотивацию и ценностные ориентиры кандидатов. Таким образом, на этом этапе будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете такие ценности, как патриотизм и служение народу Казахстана.

Результаты каждого кандидата будут обсуждаться также с участием привлеченных сертифицированных HR менеджеров.

Также хотелось бы добавить, что для выработки подходов очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв Агентством был изучен опыт предыдущего отбора, а также лучшие практики развитых стран, в том числе при выработке компетенций, стандарты стран ОЭСР и Международной ассоциации школ государственной политики (NASPAA).

При разработке портрета будущего резервиста ПМКР 2.0 закладывались компетенции, свойственные для трансформационного лидера, руководствующегося в первую очередь общественными интересами.