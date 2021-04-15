Будут ли выкупать у населения дома, находящиеся в водоохранных зонах в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очистка водоохранных зон потребует выкуп у населения большого количества домовладений. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы неоднократно говорили и поднимали этот вопрос. Если сейчас принимать экстренные меры по очистке водоохранных зон, то это потребует выкуп у населения большого количества домовладений, перенос большого количества производственных предприятий, что потребует выделения значительных финансовых затрат из республиканского и местного бюджетов. Пока такие мероприятия проводить не планируется», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее глава МЧС рассказал о паводковой ситуации в республике.

«Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдаются пока остаточные явления снежных заносов, которые у нас спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где то около на 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория: Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, но и предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей», - сказал Юрий Ильин. Министр добавил, что в целом с начала февраля месяца были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.