Будут ли возвращены средства, перечисленные в ОСМС, если человек не болел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции директор филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Нур-Султану Айдар Ситказинов рассказал о том, каким образом будут расходоваться средства, перечисленные на медицинское страхование, если человек не болел в течение года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, сумма накапливается, но она не именная. Принцип страховой медицины - здоровый платит за больного, богатый за бедного. Если в этом году вы не болели, то деньги, которые вы перечислили на страхование, будут направлены на лечение других больных, а если в следующем году вы заболели, независимо от вашего вклада, вам будет предоставлена полная медицинская помощь», - подчеркнул Айдар Ситказинов.



Он также рассказал о том, почему финансируются частные клиники.



«Все это необходимо для того, чтобы существовала конкуренция между медицинскими организациями. Там, где есть конкуренция, соответственно работа будет выполняться качественно», - сказал он.