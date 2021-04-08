НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в рамках ЕАЭС вводить общие паспорта вакцинации. На этот вопрос ответили главы МИД Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе выхода к прессе по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран журналистами был задан вопрос: будут ли вводиться паспорта вакцинации стран ЕАЭС, а также будут ли признавать паспорта членов Союза признаваемыми друг у друга.

«В данный момент у всех государств мира нет единого подхода по паспортам (вакцинации). Но на нашем пространстве Евразийский банк развития создал платформу по цифровому отслеживанию вакцинации. У нас есть своя платформа по отслеживанию ПЦР-тестирования. Как раз мы этот вопрос с Сергеем Викторовичем (Лавровым) обсуждали - о том, чтобы объединить эти платформы», - сказал заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

В свою очередь глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что этим вопросом занимаются санитарные власти, то есть те, кто лучше понимает эпидемиологическую ситуацию.

«Разговоры о вакцинных паспортах идут давно, они впервые начались в Европейском союзе, тогда эта вызвало дискуссию и противоречивые комментарии, потому что нельзя допустить, и, я с этим согласен, чтобы вакцинные паспорта ограничивали права человека на передвижение. Нам необходимо в рамках ЕАЭС вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение и эти паспорта вакцинные, наверное, лучше по-другому их назвать, они должны нести только одну цель – показывать состояние здоровья обладателя этого документа», - пояснил Сергей Лавров.