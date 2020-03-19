Будут ли в Нур-Султане изолировать ЖК, если у жильца выявят коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли в Нур-Султане изолировать жилой комплекс в случае, если у кого-то из жильцов выявят коронавирусную инфекцию, ответил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если мы будем какой-то жилой комплекс блокировать для проведения карантина - конечно, это неправильно. Потому что мы сразу же в экстренном порядке будем госпитализировать пациента, у которого выявляется какой-то диагноз», - сказал Бахтияр Макен на брифинге в СЦК.

«Если человек себя плохо чувствует и обращается в скорую помощь - мы его моментально госпитализируем. Если было какое-то общение его с его родными и жителями ЖК, конечно, этих людей мы тоже будем отправлять на карантин», - отметил замакима.

Ранее сообщалось, что в Алматы изолировали жилой комплекс «Сункар», где обнаружили заболевшего коронавирусом местного жителя.

По последним данным в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин .







