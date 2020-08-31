Будут ли в МОН пересматривать критерии отбора научных руководителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК рассмотрит предложения депутатов по изменению критериев отбора научных руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство) , рассмотрев Ваше обращение касательно требований к научным руководителям в конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно -техническим проектам на 2020 -2022 годы, сообщает следующее . Согласно пункту 2 статьи 17 Закона «О науке» управление научной и (или) научно -технической деятельностью основывается на принципах экономической эффективности и результативности государственной поддержки субъектов научной, научно -технической и инновационной деятельности», - написал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов в ответ на депутатский запрос.

В этой связи, по его словам Министерством в рамках своей компетенции были усилены требования к научным руководителям проектов грантового финансирования, с учетом результата анализа реализованных научных исследований в рамках грантового и программно -целевого финансирования.

«Также в Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 -2025 годы в качестве основного целевого индикатора используются публикации в рейтинговых изданиях по данным информационных ресурсов на платформе Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier). Публикационная активность отечественных ученых в международных журналах необходима в целях достижения вышеназванного индикатора и для определения позиции нашей страны в ведущих мировых рейтингах. При этом, необходимо отметить, что в ходе заседания Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 года Главой государства была отмечена необходимость достижения конкретных результатов с каждого научного проекта с социально -экономической, производственной и технической отдачей с целью финансирования научных работ и исследований, направленного на потребности реального сектора экономики страны», - отметил вице-министр.

«Вместе с тем, сообщаем, что Ваши предложения будут рассмотрены при разработке конкурсной документации на предстоящий конкурс на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы», - добавил он.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента направили запрос на имя министра образования и науки, в котором было предложено усилить критерии отбора для научных руководителей по ряду направлений.