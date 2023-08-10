Будут ли в Казахстане введены ограничения из-за нового штамма коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце марта был зарегистрирован новый штамм коронавируса, который распространился по всему миру. В последние пять неделей отмечается его активное распространение. Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова ответила, ждать ли казахстанцам карантинных ограничений из-за нового штамма КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый штамм омикрона – «Эрис» был зарегистрирован в конце марта, и сейчас идет его распространение по миру. На сегодня, по данным ВОЗ, этот подвид омикрона есть в 45 странах. Его распространение за последние 5 недель идет очень активно. Если 5 недель назад его доля в общем объеме омикрона была 5%, то сегодня – 12%», - сказала на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова.

При этом, как отметила вице-министр, каких-то особенностей, отличающих его от других штаммов омикрона, не выявлено. То есть, он также заразен, но протекает легко и не требует госпитализации. Как и все виды коронавируса он может представлять опасность для жизни и здоровья людей старшего возраста и для людей, имеющих хронические заболевания.

Журналисты уточнили, ждать ли казахстанцам новых карантинных ограничений из-за распространения нового штамма.

«Сейчас говорить об этом пока рано. Пока, по тем данным, которые имеются, информации о том, что этот вид омикрона протекает более тяжело, вызывает более тяжелые заболевания, нет. Это один из видов омикрона. Он заразен, но протекает в большинстве случаев в легкой форме. Опасность по-прежнему представляет только для беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Поэтому сейчас введения каких-то карантинных или ограничительных мер не предусматриваем», - добавила Айжан Есмагамбетова.