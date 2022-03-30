Будут ли в Казахстане сокращать школьные каникулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал предложение Айдына Рахимбаева о сокращении школьных каникул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы говорим о том, что есть как и плюсы, так и минусы. Мы понимаем аргументы тех, кто возражает, здесь должен быть всегда научный подход. Мы должны смотреть не с точки зрения министерства или управления образования, или учителя, или родителя, как неудобно», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса после пленарного заседания палаты.

По его словам, во главу угла должна ставится эффективность обучения.

«Мы должны смотреть с научной точки зрения, как это нужно, как это эффективнее для ребенка. Если мы посмотрим с точки зрения ребенка, его будущего и эффективности, здесь появляется другая картина. Для того чтобы посмотреть на вопрос с точки зрения науки, психологии, методологии, мы сейчас проводим исследование и обязательно скажем о результатах и предварительно будем обсуждать вместе с коллегами этот вопрос. Кулуарные решения в тиши кабинетов никто принимать не собирается», - заверил министр.

Напомним, что ранее бизнесмен и основатель строительного холдинга Bi Group Айдын Рахимбаев предложил сократить в Казахстане продолжительность школьных каникул на четыре недели и за счет этого увеличить продолжительность учебного года до 38 недель. По его словам, продолжительность школьного года у нас меньше, чем в передовых странах Азии, что влияет на эффективность обучения.