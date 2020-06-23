Будут ли в Казахстане применять новый японский препарат фавипиравир для лечения коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева прокомментировала возможность использования разработанного в Японии препарата фавипиравир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фавипиравир – это препарат, который разработан в Японии. Сейчас он проходит этап клинических испытаний, и мы тоже заинтересованы. И при регистрации этого препарата у нас будет возможность провести клинические исследования и в нашей стране», - сказала Динагуль Баешева во время онлайн-брифинга в СЦК.

Также ведущий инфекционист страны поделилась своим мнением касательно некоторых народных способов лечения коронавируса, распространяемых в соцсетях и мессенджерах - в частности, по поводу рекомендаций дышать парами спирта и водки.

«Наверное, они руководствуются тем, что мы рекомендуем спиртовые антисептики. Но на самом деле это неправильно, это конечно, фейк. Чтобы этот вирус погиб, нужна концентрация спирта. Это должно быть 60%, что практически невозможно создать в человеческом организме. Поэтому, безусловно, эта информация фейковая, мы такие рекомендации не даем», - заключила Д. Баешева.



