Будут ли ужесточать карантин в Нур-Султане – комментарий Сауле Кисиковой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова ответила на вопрос по поводу возможности ужесточения карантина в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день ужесточение карантина все же зависит от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Да, в Нур-Султане отмечается рост лиц, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. Это объясняется тем, что в Нур-Султане действуют 7 лабораторий, где проводится исследование на ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции», - сказала Сауле Кисикова во время прямого включения на «Хабар24».

По ее словам, ежедневно проводится порядка от 4 до 5 тысяч исследований.

«Соответственно, если увеличилось проведение тестов, увеличивается и выявляемость. Но следует отметить, что из числа лиц, у которых мы находим наличие данной инфекции, 60-70% - это лица с бессимптомным течением. Поэтому решение об усилении карантинных мер, исходя из эпидситуации, принимает главный государственный санитарный врач», - отметила спикер.

«Все-таки мы больше занимаемся симптомными больными, у которых нашли пневмонию, и конкретно точечно отрабатываем их. Поэтому на сегодняшний день в структуре пациентов, которые находятся в стационарах, наличие пневмонии – 60%. Также есть и те лица, у которых не подтверждается коронавирусная иинфекция, и пневмония уже имеет происхождение вирусно-бактериальной этиологии», - заключила врач.