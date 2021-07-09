Будут ли ревакцинировать казахстанцев, ответил Марат Шоранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал вопрос ревакцинации казахстанцев от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официальной информации по необходимости проведения ревакцинации через шесть месяцев в Министерство здравоохранения не поступало. Мы проводим постоянную работу. Мы на связи со всеми нашими разработчиками, изучаем мировую литературу, чтобы именно понять и получать доказательную основу по ревакцинации», - прокомментировал вице-министр.

По его словам, как только будет информация, ведомство примет необходимые меры, откорректирует инструкции.

«Это, конечно же, повлияет на планирование объемов вакцин. Мы понимаем важность этого вопроса», - добавил Марат Шоранов.