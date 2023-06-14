Будут ли релоцированы казино в Конаеве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казино в городе Конаеве не будут релоцированы. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Субъекты игры находятся в городе Конаеве и в городе Щучинске Акмолинской области. Казино сегодня работают, и их переезд не планируется. Увлечение азартными играми имеет место не только в Казахстане, но и во всем мире. Некоторым нравится играть посредством онлайн-казино. Мы предъявляем требования к действующим казино, чтобы они работали как развлекательный центр. Это международный опыт: казино работает само по себе, кроме того, можно организовать кинотеатр, аквапарк, торговый центр», - сказал Марат Султангазиев на выездной пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам главы региона, перенос казино из Конаева не планируется.

«В целом в сфере развлечений трудятся 3,5 тысячи человек, а вокруг работают еще 3 тысячи человек. Занято около 7 тысяч человек. Если говорить о том, что в области 61 тысяча жителей, то 1/10 из них работают в данной сфере. Казино ежегодно платят в местный бюджет 80-90 млрд тенге налогов. Это огромные средства», - заключил спикер.