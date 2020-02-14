Будут ли разрабатывать вакцину против коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ответил на вопросы журналистов касательно возможности разработки вакцины против коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно разработки вакцин - опять же хочу поддержать мнение господина Клюге, что сегодня для Правительства Казахстана основной целью является недопущение проникновения и распространения инфекции, поэтому основные финансовые средства направлены на защиту населения, наших медработников, сотрудников пограничной службы. Кроме того, на диагностические технологии, чтобы в достаточном количестве всех пациентов с подозрением мы могли обследовать, сформировать необходимые запаса лекарственных средств», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в рамках обсуждения сотрудничества Минздрава и ВОЗ.

По его словам, Министерство образования и науки и подведомственные научные центры уже сообщили о готовности разработать такую вакцину.

«У нас в стране накоплен неплохой опыт по разработке вакцин, в том числе которые применяются с коммерческой целью. В данном случае есть определенные наработки у соответствующих научных центров, но вместе с тем надо понимать, что это сложный технологический процесс и нужно сделать здесь координацию со всеми международными научными центрами. Мы сейчас эту ситуацию рассматриваем - именно о возможности совместной работы с учеными из других стран по разработке вакцин», - отметил министр.

Он подчеркнул, что если такая вакцина появится, она должна быть очень качественной и безопасной

«Кроме того, уже доступной для нашего населения, - продолжил Е. Биртанов. - Но сейчас что-то говорить заблаговременно, очень рано. Возможно, что санитарные меры, беспрецедентные, которые принимают многие страны, в том числе и Казахстан, уже дают свой эффект - темпы прироста инфекции - мы видим, что есть тенденция к замедлению. Будем надеяться, что сможем эту инфекцию контролировать в ближайшее время, параллельно будем вести работу над этой вакциной».