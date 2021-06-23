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    17:12, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Будут ли разливать вакцину QazVac в Турции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов прокомментировал возможность розлива казахстанской вакцины от коронавируса в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Как отметил Ералы Тугжанов, Правительство рассматривает разные варианты в отношении розлива отечественной вакцины.

    «Я должен гарантированно обеспечить производство вакцин. Вы хорошо знаете, что до производства, до розлива вакцин - все это необходимо в объеме производств в НИИ биологической безопасности. Там изготавливается субстанция, потом продукт, только после этого идет розлив вакцин», - сказал в ходе брифинга в СЦК Ералы Тугжанов.

    По словам Ералы Тугжанова, сегодня ведется в ускоренном формате работа на биофармацевтическом заводе в Отаре.

    «Вы все знаете, что в апреле завершили строительство завода. На сегодняшний день завершен монтаж оборудования. Буквально 19 июня мы фактически провели первый пробный запуск линии розлива. В принципе, у нас сегодня есть возможность в Казахстане. Сейчас идет валидационный период, который займет полтора- два месяца. 600 тысяч - этот объем мы будем разливать в конце августа и начале сентября именно на базе нашего завода», - отметил заместитель Премьер-Министра.

    Напомним, в апреле этого года сообщалось, что казахстанскую вакцину будут разливать в Турции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация
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