РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:42, 20 Март 2021 | GMT +6

    Будут ли работать Шымбулак и Медеу на выходные

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о новых мерах которые принимаются с 21 по 28 марта в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, спортивные объекты не будут работать. За исключением аккредитованных национальным олимпийским комитетом для подготовки членов сборных команд.

    Также спортивно-оздоровительные и фитнес-центры прекращают свою работу.

    «На высокогорном катке «Медеу» вступает запрет на массовые катания. На Шымбулаке в свое время было от 5 до 6 тысяч человек. Потом мы количество сократили до тысячи человек. На сегодня количество посетителей сокращаем до 500 человек. То есть, посещение на высокогорном лыжном курорте сокращено до 10 раз. Объекты общественного питания на горнолыжном курорте «Шымбулак» работают только на вынос и на доставку», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Ранее Жандарбек Бекшин сообщил , что эпидемиологическая обстановка в городе осложнилась. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев коронавирусной инфекции.

    ТРЦ, торговые дома прекращают работу с 21 по 28 марта.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
    Сейчас читают
    05:55, 03 Октябрь 2023
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!