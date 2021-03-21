Будут ли работать Шымбулак и Медеу на выходные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о новых мерах которые принимаются с 21 по 28 марта в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, спортивные объекты не будут работать. За исключением аккредитованных национальным олимпийским комитетом для подготовки членов сборных команд.

Также спортивно-оздоровительные и фитнес-центры прекращают свою работу.

«На высокогорном катке «Медеу» вступает запрет на массовые катания. На Шымбулаке в свое время было от 5 до 6 тысяч человек. Потом мы количество сократили до тысячи человек. На сегодня количество посетителей сокращаем до 500 человек. То есть, посещение на высокогорном лыжном курорте сокращено до 10 раз. Объекты общественного питания на горнолыжном курорте «Шымбулак» работают только на вынос и на доставку», - сказал Жандарбек Бекшин.

Ранее Жандарбек Бекшин сообщил , что эпидемиологическая обстановка в городе осложнилась. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев коронавирусной инфекции.

ТРЦ, торговые дома прекращают работу с 21 по 28 марта.







