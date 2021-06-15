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    17:10, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Будут ли пускать провожающих и встречающих в столичный вокзал

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли пропускать провожающих и встречающих в столичный вокзал «Нурлы Жол»? Об этом рассказал менеджер вокзального комплекса «Нурлы Жол» Батырхан Абдикарим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По программе Ashyq пропускаем всех, если у них соответствующий статус. Провожающих, встречающих - всех будем запускать по статусу в Ashyq», - прокомментировал менеджер вокального комплекса.

    Отметим, что лица с «красным» или «желтым» статусом не смогут зайти в здание вокзала.

    Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы Жол» внедряется проект Ashyq. Пассажиров будут пропускать только по этой системе. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity.

    При отсутствии приложения или смартфона у пассажира на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса.




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