Будут ли пускать провожающих и встречающих в столичный вокзал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли пропускать провожающих и встречающих в столичный вокзал «Нурлы Жол»? Об этом рассказал менеджер вокзального комплекса «Нурлы Жол» Батырхан Абдикарим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе Ashyq пропускаем всех, если у них соответствующий статус. Провожающих, встречающих - всех будем запускать по статусу в Ashyq», - прокомментировал менеджер вокального комплекса.

Отметим, что лица с «красным» или «желтым» статусом не смогут зайти в здание вокзала.

Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы Жол» внедряется проект Ashyq. Пассажиров будут пропускать только по этой системе. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity.

При отсутствии приложения или смартфона у пассажира на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса.







