Будут ли пускать провожающих и встречающих в столичный вокзал
«По программе Ashyq пропускаем всех, если у них соответствующий статус. Провожающих, встречающих - всех будем запускать по статусу в Ashyq», - прокомментировал менеджер вокального комплекса.
Отметим, что лица с «красным» или «желтым» статусом не смогут зайти в здание вокзала.
Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы Жол» внедряется проект Ashyq. Пассажиров будут пропускать только по этой системе. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity.
При отсутствии приложения или смартфона у пассажира на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса.