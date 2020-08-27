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Будут ли производить доплаты учителям в случае заражения коронавирусом

27 Августа 2020 15:03
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Будут ли производить доплаты учителям в случае заражения коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли производиться доплаты учителям в случае заражения коронавирусом, рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глва МОН отметил, что никаких доплат в таких случаях не предусмотрено.

«Есть соответствующие требования для допуска к работе в дежурных классах. Не допускаются к рабочему процессу в таком формате беременные, учителя старше 65 лет, если у них есть хронические заболевания, то есть такие учителя не могут работать в дежурных классах. Нужно следить за температурой, соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить заражения, - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос запрета учителям дежурных классов проводить еще и дистанционное обучение.



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#Образование   #Здравоохранение   #Безопасность   #Коронавирус   #МОН   #Коронавирус в РК  
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Серик Сабеков

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