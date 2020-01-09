Будут ли привлечены к уголовной ответственности врачи стоматологической клиники Dr. Bro

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос привлечения к ответственности врачей стоматологической клиники Dr. Bro в столице прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовная ответственность - это вопрос правоохранительных органов. Здесь будет проводиться правовая оценка действий медицинских работников, насколько данное развившееся осложнение было напрямую связано с теми нарушениями, которые обозначила комиссия в своем акте», - сказала на брифинге заместитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК – главный государственный инспектор медуслуг РК Лаура Ахметниязова.

Она также коснулась вопроса штрафа.

«Размер штрафа за отсутствие допуска (врачей – прим. авт.) небольшой - 5-10 МРП. Протокол составили вчера, когда оформили акт о произведенной проверке и ознакомили руководство клиники. Для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности - это уже прерогатива правоохранительных органов. Туда материалы мы направили. В судебные органы готовим исковое заявление», - пояснила Лаура Ахметниязова.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клиники Dr.Bro. Выяснилось, что ребенок не был дообследован перед операцией.

Как сообщалось, что состояние девочки 2,5 лет, впавшей в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане, оценивается как крайне тяжелое.

Глава Минздрава Елжан Биртанов ранее проинформировал, что в городской детской больнице №2 был проведен консилиум по этой ситуации с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов.

Ранее жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники.

В свою очередь Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.

9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клинки «Dr.Bro».