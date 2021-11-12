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Будут ли присваивать статус вакцинированным детям

12 Ноября 2021 18:46
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Будут ли присваивать статус вакцинированным детям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будет ли статус «зеленый», «синий», «красный» у вакцинированных детей? На этот вопрос в ходе брифинга ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы, Жандарбека Бекшина, никаких поручений о том, что после вакцинации дети будут иметь определённый статус в «Ashyq».

«В настоящее время у детей и подростков не запрашивается статус «зелёный» при входе в другие учреждения в субботу и воскресенье. Вопрос вакцинации проходит в добровольном порядке. Никаких дополнительных поручений по этому вопросу не поступало», - сказал Жандарбек Бекшин.

Ранее он говорил о том, что родители могут участвовать в процессе вакцинации детей.

«Это очень важное мероприятие. Родители могут принять участие при вакцинации своего ребёнка. Прививочные пункты в поликлиниках работают и в выходные дни. В будущем то же самое будет и в медицинских пунктах в школах», - сказал он.

Вопрос включения детей в систему «Ashyq» прокомментировали также и в Минздраве.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ashyq  
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Автор:

Гульзат Сахова

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