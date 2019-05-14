-
-
-
-
-
-
-
13:13 44
-
-
-
-
-
-
-
12:28 160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:25 287
-
-
08:31 263
-
-
-
07:19 297
-
Будут ли предвыборные теледебаты - мнение Даурена Абаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился мнением по поводу возможности проведения предвыборных теледебатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Насколько я на сегодняшний день знаю, скорее всего, теледебаты будут. И скорее всего они будут в прямом эфире. Теледебаты и подразумевают, что кандидаты будут дебатировать друг с другом. Подробности вы узнаете», - сказал Даурен Абаев в кулуарах Правительства.
Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос проведения теледебатов между кандидатами в Президенты. Как разъяснял ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, правила и условия предвыборных дебатов регулируют сроки определения телеканалов, где будут проводиться дебаты, утверждение списка участников дебатов и присутствующих во время дебатов лиц, очередность выступления, права и обязанности ведущего и участников, а также язык проведения и сроки хранения записей дебатов.
11 мая в Казахстане стартовала предвыборная агитация. Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала семь кандидатов в Президенты Казахстана. Это Касым-Жомарт Токаев от партии «Nur Otan», Дания Еспаева - от партии «Ак жол», Садибек Тугел - от общественного объединения «Ұлы дала қырандары», Толеутай Рахимбеков - от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от партии «КНПК», Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения «Ұлт тағдыры».
- Данияр Ашимбаев: Предвыборные платформы всех представленных кандидатов вызывают интерес
- Еще 10 банков станут доступны для мобильной оплаты в Казахстане
- Какие показатели экономики нужно улучшить, рассказал Аскар Мамин
- Названы регионы с наибольшим количеством низких показателей
- Внешнеторговый оборот Казахстана превысил $20 млрд
- Почти на 3% возросло промышленное производство в 2019 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана