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Будут ли предвыборные теледебаты - мнение Даурена Абаева

14 Мая 2019 11:41 198
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Будут ли предвыборные теледебаты - мнение Даурена Абаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился мнением по поводу возможности проведения предвыборных теледебатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Насколько я на сегодняшний день знаю, скорее всего, теледебаты будут. И скорее всего они будут в прямом эфире. Теледебаты и подразумевают, что кандидаты будут дебатировать друг с другом. Подробности вы узнаете», - сказал Даурен Абаев в кулуарах Правительства.

Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос проведения теледебатов между кандидатами в Президенты. Как разъяснял ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, правила и условия предвыборных дебатов регулируют сроки определения телеканалов, где будут проводиться дебаты, утверждение списка участников дебатов и присутствующих во время дебатов лиц, очередность выступления, права и обязанности ведущего и участников, а также язык проведения и сроки хранения записей дебатов.

11 мая в Казахстане стартовала предвыборная агитация. Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала семь кандидатов в Президенты Казахстана. Это Касым-Жомарт Токаев от партии «Nur Otan», Дания Еспаева - от партии «Ак жол», Садибек Тугел - от общественного объединения «Ұлы дала қырандары», Толеутай Рахимбеков - от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от партии «КНПК», Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения «Ұлт тағдыры».

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Ключевые слова: Правительство РК, Общество, Выборы 2019,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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