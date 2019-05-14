Будут ли предвыборные теледебаты - мнение Даурена Абаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился мнением по поводу возможности проведения предвыборных теледебатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я на сегодняшний день знаю, скорее всего, теледебаты будут. И скорее всего они будут в прямом эфире. Теледебаты и подразумевают, что кандидаты будут дебатировать друг с другом. Подробности вы узнаете», - сказал Даурен Абаев в кулуарах Правительства.

Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос проведения теледебатов между кандидатами в Президенты. Как разъяснял ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, правила и условия предвыборных дебатов регулируют сроки определения телеканалов, где будут проводиться дебаты, утверждение списка участников дебатов и присутствующих во время дебатов лиц, очередность выступления, права и обязанности ведущего и участников, а также язык проведения и сроки хранения записей дебатов.

11 мая в Казахстане стартовала предвыборная агитация. Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала семь кандидатов в Президенты Казахстана. Это Касым-Жомарт Токаев от партии «Nur Otan», Дания Еспаева - от партии «Ак жол», Садибек Тугел - от общественного объединения «Ұлы дала қырандары», Толеутай Рахимбеков - от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от партии «КНПК», Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения «Ұлт тағдыры».