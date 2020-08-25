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Будут ли повышены пенсии в следующем году в Казахстане

25 Августа 2020 10:18
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Будут ли повышены пенсии в следующем году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сохранена социальная направленность бюджета на предстоящие три года. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В структуре расходов доля социального сектора составляет 50,4%. Так, в 2021 году на социальную сферу запланировано 7 трлн тенге, с ростом на 454 млрд тенге по отношению к 2020 году. На ежегодную индексацию и увеличение контингента получателей пенсий и пособий дополнительно предусмотрено 265 млрд тенге на следующий год», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По словам министра, запланированы все мероприятия по реализации поручений Президента по повышению статуса педагогов и врачей путем увеличения их заработной платы.

«На поддержку развития реального сектора экономики на 2021 год предусмотрено 1,7 трлн тенге. В рамках данных средств будет продолжена реализация госпрограмм «Нұрлы Жол», «Нұрлы Жер», развития агропромышленного комплекса, ГПИИР, ДКБ-2025 и другие», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина также сообщил, что в 2021 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 3,8 трл. тенге, это порядка 27% от общих расходов бюджета. Из них в виде целевых текущих трансфертов предусмотрено 1,4 трлн тенге, трансфертов на развитие - 405 млрд тенге.


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#Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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