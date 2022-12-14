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Будут ли повышать зарплаты работникам ТЭЦ – ответ Тамары Дуйсеновой

14 Декабря 2022, 12:08
Будут ли повышать зарплаты работникам ТЭЦ – ответ Тамары Дуйсеновой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время у акимов есть право делать надбавки к заработным платам работникам коммунальных предприятий, в том числе ТЭЦ, до 50%. Но это касается только тех предприятий, которые финансируются из государственного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если это коммунальные предприятия, мы уже внесли в сентябре изменение в постановление, где местным исполнительным органам дано право делать надбавки до 50%. Поэтому такое право сейчас у акимов есть (…) Например, город Астана этот вопрос решил. Были вопросы по городу Актау, эти вопросы решили на местах. Поэтому сейчас это будет рассматривать каждый аким, исходя из финансовых возможностей, и второе – исходя из уровня заработной платы своих коммунальных предприятий, это те, которые финансируются из бюджета. А те, акционерные общества, которые сами устанавливают заработную плату, это уже другой сектор, частный», - пояснила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах пленарного заседания Мажилиса РК.

Она отметила, что зарплаты в коммунальных предприятиях рассчитываются по единой методологии. В ней рассматриваются три показателя: стаж работы, базовая ставка, которую получает работник, и другие надбавки, которые предусматриваются.


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