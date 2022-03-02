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Будут ли повышаться зарплаты казахстанцев в связи с инфляцией и ростом курса доллара

2 Марта 2022 12:22
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Будут ли повышаться зарплаты казахстанцев в связи с инфляцией и ростом курса доллара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли повышаться зарплаты казахстанцев в связи с инфляцией. На этот вопрос ответил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Журналисты в кулуарах Мажилиса спросили главу МТСЗН: «Курс доллара растет, продукты дорожают, будут ли повышаться зарплаты казахстанцев?». На что министр ответил, что по повышению доходов населения в целом было поручение Президента.

«Поэтому наше министерство сейчас работает со всеми местными исполнительными органами, со всеми предприятиями. Мы проводим анализ, у кого ниже зарплата от медианы. Медианная зарплата у нас составляет 157 тысяч тенге. Мы с ними проводим работу, чтобы работодатели повышали зарплату своих работников, они должны понимать чаяния своих работников, они должны поддерживать», - сказал Серик Шапкенов.

Спикер добавил, что эта работа продолжается.

«Что касается того, что доллар дорожает и насколько будет повышение зарплаты. Мы сейчас с коллегами из МНЭ работаем, по какому сценарию экономика будет идти, и в последующем будут, наверное, определенные выводы», - пояснил Серик Шапкенов.


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#Мажилис   #Минтруда РК   #Экономика   #Тенге  
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Автор:

Серик Сабеков

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