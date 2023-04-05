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Будут ли пересматривать политику тарифообразования в сфере теплоэнергетики РК

Серик Сабеков
5 Апреля 2023, 16:04
Будут ли пересматривать политику тарифообразования в сфере теплоэнергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют предусмотреть механизм осуществления прямой бюджетной поддержки уязвимых потребителей теплоэнергии. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, презентуя законопроект «О теплоэнергетике» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что в изначальной версии законопроекта предусматривался пересмотр политики тарифообразования в сфере теплоэнергетики для улучшения состояния отрасли и повышения инвестиционной привлекательности, путем передачи функций утверждения тарифной методики, учитывающей все обоснованные затраты субъектов естественных монополий в полномочия Министерства энергетики. Однако в ходе согласования данные нормы не были поддержаны уполномоченным органом в сфере естественных монополий», - сказал Алмасадам Саткалиев.

При этом, как отметил министр, данный проект устанавливает четкие и исчерпывающие полные принципы тарифного регулирования, и критерии которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию, а именно совершенствование тарифной методологии, обеспечение экономически обоснованного тарифа, возможность привлечения инвестиций.

«С целью возможности приведения тарифов на тепловую энергию к экономически обоснованному уровню и не вызвать социальную напряженность среди населения предусмотрен механизм осуществления прямой бюджетной поддержки уязвимых потребителей, а не субъектов теплоснабжения. Данный механизм позволит создать условия для привлечения инвестиций, а также повышения надежности и качества теплоснабжения», - пояснил глава Минэнрего.


Энергетика   Мажилис   Цены и тарифы   Минэнерго РК  
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