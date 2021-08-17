Будут ли педагоги привлечены к национальной переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли педагоги задействованы в процессе Национальной переписи населения – на этот вопрос ответил руководитель Национального бюро статистики Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 32 тысяч человек, привлеченных к национальной переписи населения, никто не является педагогом. Мы не собирались привлекать к работе педагогов. Но если педагог свободен от работы или находится в отпуске, то он имеет право участвовать в проведении переписи населения и получать за это заработную плату. Законом ограничений не установлено. В целом, мы не будем привлекать работников бюджетных учреждений к переписи населения», - сказал Нурболат Айдапкелов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в проведении национальной переписи будет задействовано 32 300 человек. Каждый из них должен будет опросить 833 человека. За это им будет выплачена заработная плата в размере 109 тысяч тенге. Выделенные средства на общенациональную перепись населения составляют 9,1 млрд тенге. Эти средства рассчитаны на 19 млн 51 тыс. человек.

Ранее Н. Айдапкелов назвал цели запланированной переписи населения. «Мы пользуемся данными баз данных госорганов, но, к сожалению, информация, необходимая для результатов переписи, недостаточна. Суть переписи - не только вывести численность населения, а получить качественные данные по всем аспектам жизнедеятельности человека, которые касаются уровня образования, знания языков, брачного состояния, структуры семьи, есть ли ограничения жизнедеятельности, трудовые вопросы, источники доходов», - отметил спикер.