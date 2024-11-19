Будут ли паводки в Казахстане в 2025 году

В постсоветское время строительство водохранилищ замедлилось

Важную роль во время паводков играют водохранилища. Известно, что 33% водохранилищ в Казахстане построены в 1950–1970 годы, а 48% — в 70-90 годы. Сейчас на территории страны имеется 405 водохранилищ. Самые старые из них — Ашыбулак и Терекара в Алматинской области — построены в далеком 1910 году.

Интересное сопоставление — если в далекие 1910–1920 годы на территории Казахстана было построено 2 водохранилища, то и в 2000–2010 годах тоже всего 2. Вообще, в советское время строительство водохранилищ велось интенсивно. Заметно, что в годы независимости темпы снизились: с 1991 года построено только 16 водохранилищ.

Достаточно ли 400 водохранилищ в республике, доподлинно неизвестно. Судя по тому, что даже крупные водохранилища выходят из берегов, этих резервуаров недостаточно. Позиция ответственного ведомства ясна — их число нужно увеличить. В октябре этого года Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с заинтересованными государственным органами пересмотрело концепцию развития управления водными ресурсами на 2024–2030 годы. Для обеспечения водной безопасности страны в концепции есть пункты о строительство 42 новых водохранилищ, реконструкции 37 водохранилищ и модернизации более 14 тысяч километров оросительных каналов.

Инфографика: Kazinform

Без ремонта с прошлого века

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, в настоящее время количество гидротехнических сооружений, плотин и дамб, имеющих дефекты, достигло 537. Все они требуют безотлагательного ремонта. Кроме того в ходе проверки установлено, что на 535 из 1 502 ГТС, то есть, более трети, нет соответствующей технической документации. Такие объекты считаются оставшимися без контроля со стороны государства.

Как сообщило ведомство, основная часть указанных ГТС находится в коммунальной собственности. Поэтому следить за состоянием этих плотин и дамб, каналов и водохранилищ, при выявлении дефектов ремонтировать их должны акиматы. Но у местных властей не хватает специалистов для выполнения этих обязательств, также этому препятствует нехватка денег. Вышеуказанные 1 502 объекта требуют регулярных проверок. В их число входят 405 водохранилищ, 247 дамб, 461 плотина, 118 водных узлов, 271 пруд. Как выяснилось, из этих основных опорных ГТС в республиканской собственности находится 331, в коммунальной собственности — 936, в частной — 229. И еще 6 оказались бесхозными.

Фото: Kazinform

На многих ГТС с прошлого века, более 30-50 лет, не проводился капитальный ремонт; они до сих пор эксплуатируются и превратились в объекты повышенной опасности. Часть дамб, плотин и водохранилищ переданы в частную собственность. Например, за плотиной Магаджанского водохранилища в Актюбинской области, переданного в доверительное управление предпринимателю, не велся соответствующий уход. Вследствие этого, 5 апреля 2024 года плотина была прорвана, были затоплены три села в Хромтауском районе и дачное товарищество вблизи Актобе. Плотина, в результате разрушения которой вытекло 15,8 миллиона кубометров воды, была сдана в эксплуатацию в 1985 году и с тех пор не ремонтировалась.

Одна из проблем, похоже, в том, что собственники водохранилищ не несут ответственности, отделываясь легкими штрафами. Согласно пунктам 3-4 статьи 359-1, заменившей 299 статью Кодекса об административных правонарушениях «Эксплуатация подпорных гидротехнических сооружений, соответствующих критериям отнесения плотин к декларируемым, без наличия декларации безопасности», за нарушение этой нормы налагается штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).

Самое строгое наказание — в случае повторного нарушения после применения административного наказания налагается штраф в размере 400 МРП (1 476 800 тенге). Сейчас ведется работа по увеличению этой меры, и все же, вырастет только сумма, а уголовная ответственность для собственников, оставляющих водохранилище без присмотра, не предусмотрена.

Нужны ли Казахстану водохранилища?

Возможно, паводки этого года послужили уроком — ответственные за водную отрасль лица активизировались. Например, специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации совместно с учеными из Нидерландов изучают опыт по прогнозированию и предотвращению наводнений. Однако пока, ожидать ли наводнения в следующем году, прогнозировать сложно.

— Будет ли большой паводок в 2025 году или нет — прогнозировать еще рано. Потому что еще не определен объем снега, который выпадет в течение зимы. Опасность весеннего паводка зависит от того, в каком объеме выпадет снег зимой, насколько быстро произойдет таяние снега. Несмотря на это, Министерство водных ресурсов и ирригации начинает большую работу. Сейчас контролируют уровень воды в реках, ведется работа по укреплению дамб и водных русел. Ведутся работы на водохранилищах. В центральных, северных, восточных и западных регионах мы снижаем уровень воды в каждом водохранилище до 70%. Мы пришли к этому решению на основе результатов многолетнего анализа. Режим работы водохранилищ мы изменим после того, как «Казгидромет» даст гидрологические прогнозы, — сказал руководитель Управления регулирования и учета использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МВРИ РК Сакен Ател.

Фото: из архива С. Ател

Об этом много говорилось и писалось раньше. В 2021 году академик Малик Борлибаев говорил, что водохранилища нарушают природные процессы. А в некоторых странах их и вовсе ликвидируют.

— В некоторых странах есть тенденция ликвидировать водохранилища в связи с экологическими вопросами. И все же, в Казахстане водохранилища нужны для того, чтобы сохранять баланс, защищать природу и улучшать инфраструктуру. Перед строительством каждого водохранилища специалисты оценивают его воздействие на окружающую среду. Этот процесс важен для защиты и восстановления экосистемы. В настоящее время водохранилища строятся с использованием современных технологий, по экологическим стандартам. Они используются при недостатке воды для сохранения сельского хозяйства, обеспечения водой жителей. С их помощью регулируется сток рек, это очень необходимо во время весенних паводков. Поэтому для Казахстане сейчас строительство водохранилищи полезно с любой точки зрения, — добавил Ател.

Специалист отметил, что паводки, как часть природного цикла, всегда повторяются. В связи с таянием снега и осадками уровень воды в реках резко повышается. С целью предотвращения наводнений в этом году были построены новые защитные дамбы в 7 областях. В Карагандинской и Павлодарской областях для защиты населения от наводнения построено более 30 километров дамб. Кроме того, в этом году очищены 1 200 километров речных русел, углублены 78 километров.

Точных прогнозов нет

В целом, в нашей стране много научных организаций, работающих в сфере гидрологии. Одна из них — АО «Институт географии и водной безопасности». Мы связались с заместителем председателя правления АО Саятом Алимкуловым и задали главный вопрос.

— Когда речь идет о воде, никто не учитывает, что здесь нет возможности давать точные прогнозы. Осенью идут дожди, зимой земля промерзает, выпадает снег, который не успевает растаять до весенних дождей. Кроме того, в результате природных процессов он тает и замерзает, бывают различные оттепели. На весенний паводок влияет и солнце. Ситуация складывается при участии тысяч факторов. Каждый из них невозможно точно спрогнозировать. Точность даже трехдневного прогноза не превышает 70%. Даже Всемирный гидрометеорологический центр хорошо знаком с этой ситуацией. Он не дает прогнозов осенью или зимой, какой будет весна. Дает свое заключение лишь, когда весна наступит. Мы хотим предотвращать наводнения. Для этого мы должны, прежде всего, оценивать опасность паводков. В Казахстане есть карта, на которой указываются регионы, где вероятны наводнения. Мы можем ее разъяснить только на научной основе, — сказал С. Алимкулов.

Фото: из архива С. Алимкулова

Не учитываются и другие возможности

Отсутствие знаний и технологий играют критическую роль. С помощью снимков, сделанных спутником дистанционного зондирования Земли, можно делать прогнозы, вести мониторинг угроз. Это интеллектуальный расчет науки дистанционного зондирования Земли. Возможности спутника KazEOSat-1, который находится на орбите с 2014 года, ограничены. Тем не менее, он может точно указывать очаги, где будут происходить наводнения.

Национальная компания «Казахстан гарыш сапары» каждый день фотографирует поверхность Земли, в том числе территорию Казахстана. Снимки безвозмездно передаются в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Другие заинтересованные органы получают снимки по заказу. На фотографиях можно отчетливо видеть, где есть снег, а где его нет. Однако используют ли акиматы возможности KazEOSat-1, неизвестно.

Фото реки Есиль / «Казахстан гарыш сапары»

В вопросе прогнозирования паводков также важна роль РГП «Казгидромет». Редакция Kazinform попыталась выйти на связь с этим учреждением, чтобы узнать мнения специалистов. В пресс-службе "Казгидромета" ответили, что предварительный прогноз по паводкам дадут 5 февраля 2025 года. Таким образом, нет никакой ясности в вопросе — повторится ли большой паводок в 2025 году. Но подготовка со стороны Минводы, ведется, принимаются меры для предотвращения наводнений.