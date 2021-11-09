Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Юрий Козлов прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что автомобили с российскими номерами не будут останавливать без нарушения ПДД. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде СМИ прошла информация о том, что автомобили с российскими номерами не будут останавливаться без нарушения ПДД (правил дорожного движения). В связи с этим, хочу пояснить, что порядка 120 тысяч автомобилей из России соответствуют требованиям, установленным законом «О дорожном движении». К ним претензии нет. Они могут свободно передвигаться по дороге Казахстана до одного года», - прокомментировал Юрий Козлов.

Что касается автомобилей, снятых с учета в России и незарегистрированных в Казахстане, по словам представителя ведомства, их насчитывает порядка 80 тысяч.

«Эти автомобили не должны эксплуатироваться до их регистрации - передвигаясь по дорогам, они нарушают правила дорожного движения», - добавил Юрий Козлов.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.