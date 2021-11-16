Будут ли ограничения по Ashyq действовать на детей после их вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли ограничения по Ashyq действовать для детей после вакцинации в Казахстане. На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главе Минздрава журналисты задали вопрос: «В ТРЦ ввели ограничения для невакцинированных. Будут ли эти ограничения действовать для детей после их вакцинации?»

«На данный момент только взрослое население. А в дальнейшем, сейчас этот вопрос рассматривается», - пояснил Алексей Цой в кулуарах заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что началась вакцинация детей от 12 до 18 лет, беременных и кормящих женщин. Вакцина Pfizer уже распределена по регионам.

В целом в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная .

«Занятость мест в инфекционных больницах составляет 30%, в реанимационных – 27%. В «красной зоне» остаются два региона – Павлодарская и Северо-Казахстанская области, в «желтой» зоне пять регионов, в «зеленой» зоне – десять», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

Вместе с тем, как отметил глава Кабмина, в большинстве стран Европейского региона продолжается рост коронавирусной инфекции.

